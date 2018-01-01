"Русский витязь" Поветкин досрочно нокаутировал британца Прайса

Россиянин выиграл бой за два чемпионских пояса.

Александр Поветкин одержал победу нокаутом ТАСС

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин одержал победу в поединке против британца Дэвида Прайса.

Как сообщает ТАСС, Поветкин в пятом раунде нокаутировал своего соперника и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Благодаря этой победе россиянин сохранил право на бой за титул суперчемпиона мира WBA, которым владеет еще один британский боксер Энтони Джошуа.

Теперь на счету Поветкина 34 победы (из которых 24 — нокаутом) в 35 боях.

Поветкин вышел на ринг в траурной футболке с надписью "Кемерово, мы с тобой", таким образом почтив память жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Напомним, первое поражение в своей карьере Поветкин одержал во время боя с украинским боксером Владимиром Кличко. Также в ходе боя с украинцем "русский витязь" впервые побывал в нокдаунах.