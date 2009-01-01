"Русский витязь" вылетел из рейтинга IBF

Поветкина наказали за нарушение антидопинговых правил.

Александр Поветкин Reuters

Международная боксерская федерация (IBF) на год исключила из своего рейтинга россиянина-супертяжеловеса(прозвище — "Русский витязь").

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу организации.

По данным агентства, в IBF решили наказать спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

"Поветкин был удален из наших рейтингов и не будет включен в них в течение года, основываясь на его положительном допинг-тесте", — отметили в боксерской федерации.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) решил дисквалифицировать Александра Поветкина на неопределенный период и штрафовать на 250 тыс. долларов за проваленные допинг-тесты на мельдоний (апрель 2016 года) и остарин (декабрь 2016-го).