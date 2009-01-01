"Русского витязя" WBC дисквалифицировал и оштрафовал

Весь год супертяж должен будет за свой счет проходить тесты WADA.
Об этом пишет Boxing News.
В то же время издание уточнило, что спортсмен наказан за проваленные допинг-тесты на мельдоний (апрель 2016 года) и остарин (декабрь 2016 года).
"Поветкин может ходатайствовать о возвращении в рейтинг через год после постановления, если его допинг-тесты будут чистыми", — отмечается в решении WBC.
При этом весь год боксер должен будет за свой счет проходить тесты WADA (World Anti-Doping Agency, Всемирное антидопинговое агентство — ред.) согласно специально разработанному протоколу.
"Если Поветкин предоставит организации новые доказательства, которые могут его оправдать или смягчить вину, WBC оставляет за собой право пересмотреть принятое решение", — говорится в статье.
Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию супертяжеловеса из Британии Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.