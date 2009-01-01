С Зозулей и Селезневым. Объявлен список легионеров, вызванных на матч со сборной Хорватии

Полный состав национальной команды, которая будет готовиться к матчу с хорватами, будет объявлен на следующей неделе.

Роман Зозуля espnfc.com

Стало известно, каких легионеров главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на квалификационный матч ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Об этом идет речь в сообщении ФФУ в Twitter.

В список вызванных в сборную получили: Денис Бойко ("Малага", Испания), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция ), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция).

Полный состав национальной команды, которая будет готовиться к матчу с хорватами, будет объявлен на следующей неделе.

Напомним, ранее Шевченко заявил, что уже практически определился с составом команды накануне матча в отборочном цикле ЧМ-2018 против команды Хорватии.

Фото: @FFUKRAINE.