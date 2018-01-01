Самоубийство в день совершеннолетия: стало известно о загадочной смерти известной спортсменки

Тело девушки было найдено неподалеку от ее дома во французском курорте Ле Же.

Элли Суттер покончила с собой teamgb.com

Во Франции в день своего совершеннолетия совершила самоубийство британская сноубордистка Элли Суттер.

По предварительной информации, Суттер покончила с собой 24 июля, тело девушки было найдено неподалеку от ее дома во французском курорте Ле Же.

Как отмечают родственники спортсменки, никаких признаков того, что девушка собирается убить себя, не было, пишет The Sun.

24 июля Суттер исполнилось 18 лет. В 2017 году она завоевала бронзу в борд-кроссе на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Турции. Сноубордистка прошла отбор на юниорский чемпионат мира в Новой Зеландии.

В свою очередь отец спортсменки Тони Суттер написал на своей странице в Facebook: "Этот жестокий мир забрал у меня родственную душу в день её рождения. Я всегда очень гордился той прекрасной женщиной, в которую она превратилась. Элли, я буду скучать по тебе больше, чем ты когда-либо могла себе представить. Покойся с миром, мой маленький чемпион!".

Ранее сообщалось, что одна из основательниц международного женского движения Femen, художница Оксана Шачко, покончила с собой.



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