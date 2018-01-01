Сборная Бразилии в Москве разгромно обыграла сборную России: видео голов

Товарищейский мат прошел на главной футбольной арене РФ - стадионе "Лужники".

На поле московского стадиона "Лужники" футбольная сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила сборную Росии со счетом 3:0.

Счет был открыт уже во втором тайме, на 53-й минуте. Александр Самедов не стал прерывать навес Виллиана, а Илья Кутепов замешкался с прыжком, позволив Тиагу Силве нанести точный удар в угол. Вратарь россиян Игорь Акинфеев отбил мяч, но на добивании отлично сыграл Миранда.

На 61-й минуте Александр Головин сфолил на Паулинью в своей штрафной. Назначенный судьей пенальти реализовал Фелипе Коутинью.

Третий гол для бразильцев "сделали" Виллиан и Паулиньо. Бывший игрок "Шахтера" беспрепятственно принял мяч, увел и навесил на правый флаг. Дежуривший неподалеку от дальней штанги Паулиньо головой "расстрелял" ворота Акинфеева.

Матч так и закончился – со счетом 0:3.