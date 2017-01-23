Сборная украинских паралимпийцев выиграла Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону

Команда Украины завоевала 56 наград — 19 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовую медали.

Завершился Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета dsmsu.gov.ua

В Яворове Львовской области завершился Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону.

Первое место в общем зачете заняла сборная Украины, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Команда Украины завоевала 56 наград — 19 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовую медали. Второе место у команды Германии, спортсмены которой завоевали 13 наград — 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды, третье место — у команды Франции — 7 наград, среди которых 6 золотых и 1 серебряная медаль.

В частности, в последний день соревнований, на счету команды Украины — 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. В первом старте среди мужчин с нарушениями зрения — весь украинский подиум. Золотую награду завоевал Виталий Лукьяненко (гайд — Борис Бабар) — 38:50.0, серебряная награда у Анатолия Ковалевского (гайд — Александр Мукшин) — 39:11.0, бронзовую награду завоевал Суярко Дмитрий (гайд — Потапенко Василий) — 39:57.7). В этой же категории среди женщин первое и второе место у спортсменок из Украины: Шишкова Оксана с гайдом Казаковым Виталием завоевала золотую награду (33:06.3), Прилуцкая Ольга с гайдом Бабарем Борисом стала обладательницей бронзовой медали — 36:58.0. Весь украинский подиум у женщин в категории стоя: Кононова Александра — первое место (29:36.7), Ляшенко Людмила - серебряная награда (31:09.6), Батенкова Юлия — третье место (33:18.9).

Всего 10 команд из 18-ти, которые принимали участие в Кубке мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, завоевали награды. Теперь спортсмены будут готовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в Германии, в Финстерау, с 10 по 19 февраля 2017 года.

Напомним, в Словении украинские биатлонистки выиграли бронзу на этапе Кубка мира.

Фото: dsmsu.gov.ua.