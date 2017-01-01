Сборная Украины опередила россиян и выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

На первое место Украину вывел Артем Прима на третьем этапе.

Сборная Украины выиграла смешанную эстафету Скриншот

В итальянском Риднау на чемпионате Европы по биатлону прошла смешанная эстафета, на которой сборная Украины одержала победу.

В составе украинской команды выступили Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Журавок закончила первый этап на 13-м месте, Варвинец подняла команду на 5-ю позицию после второго этапа.

На первое место Украину вывел Артем Прима на третьем этапе. Перед последней стрельбой разница между нашей сборной и Россией была всего в пять секунд, но Пидручный отстрелялся с шести патронов, а Логинов – с восьми. Дмитрий ушел уже с преимуществом в 16 секунд.

Это уже второе золото украинцев на чемпионате Европы, ранее Ирина Варвинец выиграла золотую медаль в спринте и серебро в пасьюте.

Чемпионат Европы

Риднау, Италия

Смешанная эстафета

1. Украина (Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) — 1:11.40,1 (0+6)

2. Россия (Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев, Александр Логинов) — 11.7 (0+9)

3. Норвегия (Эмили Калкенберг, Кайя-Вейен Николайсен, Ховард Бугетвейт, Фредрик Йесбакк) — 33.2 (0+4).

Напомним, ранее украинка Ирина Варвинец стала победительницей чемпионата Европы по биатлону в спринте.