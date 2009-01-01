Сборная Украины опустилась на пять позиций в новом рейтинге ФИФА

Наша команда пропустила вперед сборные Ирана, Парагвая, Австрии и Сенегала.

Подопечные Шевченко опустились в рейтинге ФИФА Reuters

Сборная команда Украины опустилась с 30-го на 35-е место в новом рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций

На счету сборной Украины 781,25 балла, сообщается на официальном сайте ФИФА.

При этом наша команда пропустила вперед сборные Ирана, Парагвая, Австрии и Сенегала.

Отметим, что в Топ-5 команд не произошло никаких изменений. Рейтинг по прежнему возглавляют команды Германии, Бразилии, Португалии, Артентины и Бельгии. На 2 позиции вверх поднялась сборная Испании — с 8-го на 6-е место.

В Топ-10 ворвалась сборная Швейцарии (8), а выбыла из числа сильнейших команд мира сборная Перу (11). Новая версия рейтинга будет опубликована 21 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины опустилась на 6 позиций после неудачного отбора на ЧМ-2018.