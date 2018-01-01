Сборная Украины сыграла вничью с финалистом ЧМ-2018: видео голов

Украинцы начали довольно активно и с первых минут взяли мяч под свой контроль.

Эпизод матча ffu.org.ua

Украинцы начали довольно активно и с первых минут взяли мяч под свой контроль. Соперник же только оборонялся. За первые 15 минут у ворот Аль-Мусайлема возникло два полумомента. Были шансы у Зинченко и Марлоса, но их удары из выгодных позиций были заблокированы. После этого команда Пицци отвела игру от своих ворот, но в атаке у его подопечных абсолютно ничего не получалось, пишет football.ua.

"Сине-желтые" позднее все-таки нашли свой момент и открыли счет — Коноплянка накинул мяч в штрафную, а Кравец спокойно головой отправил мяч в угол! 1:0! Вполне логичное развитие событий.

Казалось, что второй гол нашей сборной по такой игре — вопрос времени, но буквально через 6 минут Саудовская Аравия сравняла счет. Навес с углового, пара рикошетов, удар, гол. Кстати, первый удар в матче. Взяли и испортили дебют Лунину. В конце тайма Марлос был обязан выводить нашу команду вперед, но игрок "Шахтера" из выгодной позиции пробил рядом со штангой. Вратарь был уже не у дел.

Во втором тайме Шевченко совершил ряд замен, но усилить игру так и не вышло. Ужасно сыграли в атаке "сине-желтые" во второй половине. Да и в защите тоже. У соперника было минимум два отличных шанса для взятия ворот, но сначала Украину спас Лунин, когда не позволил оппоненту реализовать выход один на один, а затем форвард Саудовской Аравии просто не попал с нескольких метров. Ну а в конце встречи украинцы все-таки были обязаны вырывать победу. Сперва голкипер отразил удар Беседина буквально с пяти метров, а после этого Буяльский в упор умудрился пробить в того же вратаря. Нужно было очень постараться.

Украина — Саудовская Аравия 1:1

Голы: Кравец, 32 — Аль-Муваллад, 38

Украина: Лунин — Караваев, Ракицкий, Хачериди (Ордец, 70), Матвиенко (Соболь, 65) — Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65) — Марлос (Беседин, 85), Цыганков (Буяльский, 46), Коноплянка — Кравец

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем – Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Кувайкиби, 72), Аль-Шахрани (Муат, 90), Осама Хавсави – Омар Хавсави, Аль-Яссам (Асири, 80), Аль-Шехри (Аль-Могхави, 61), Аль-Давсари (Аль-Фиги, 90) – Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Моашер, 86)

Предупреждения: Буяльский, Малиновский — Хавсави, Могхави

Напомним, ранее сообщалось о том, что сборная Украины по футболу может провести товарищеский матч с Италией.