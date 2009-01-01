Сборная Украины уверенно победила турок и вышла на первое место: обзор матча, видео голов

Исход матча был решен еще в первом тайме ударами Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко принимает поздравления с забитым мячом Фото: fcdynamo.kiev.ua

В субботу, 2 сентября, поздно вечеромв Харькове в рамках группового турнира к ЧМ-2018 провела важнейший отборочный матч против команды Турции, которую привез легендарный. Его молодой коллега Андрей Шевченко накануне отметил, что в таких матчах ждет яркой игры от лидеров.

И лидеры доверие тренера оправдали, сообщает интернет-издание "Террикон".

Украине повезло забить довольно быстрый гол. Предпосылки к нему были — Коноплянка дважды перспективно получал мяч на левом фланге, после чего следовала и подача, и удар. А когда он отозвался на пас Ротаня в третий раз, это привело к забитому мячу. Коноплянка остро отдал в штрафную на Кравца, тот решил не разворачиваться, а отдать назад Коваленко. Полузащитник "Шахтера" пробил, но вышла идеальная передача на Ярмоленко, который открыл счет.

Сборная Украины — сборная Турции. Гол Ярмоленко — 1:0

Связка Коноплянка—Ярмоленко сыграла перед самым перерывом. Игрок "Шальке" обыграл защитника и отдал в центр Ярмоленко уже на пустые ворота. Новичок "Боруссии" хладнокровно обыграл на замахе еще двоих для верности и удвоил счет. Правда, тут тоже есть нюанс — судя по повтору, Коноплянка все же выпустил мяч за линию. Но и тут бригада Борбалана приняла решение в пользу украинцев.

Сборная Украины — сборная Турции. ГолЯрмоленко — 2:0

Первый тайм так и завершился — 2:0. Да, турецкая сторона вправе была сетовать на судейство, но откровенно говоря, в атаке они ничего не показали, а украинцы действовали куда острее.

Во втором тайме Луческу попытался изменить ход игры — на замену вышли Озьякуп и Туран. Но наиболее реальный момент возник лишь на 76-й минуте, когда Юндер требовал пенальти за то, что Кривцов в штрафной хватал его за футболку. Арбитр решил и тут не огорчать хозяев поля.

В атаке Артем Кравец dynamo.kiev.ua

Украина действовала по счету и уверенно довела матч до победы — 2:0.

ЧМ-2018, Отборочные матчи. Групповой турнир. Группа I.

Украина — Турция 2:0 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 18 (1:0); Ярмоленко, 42 (2:0)

Украина: Пятов; Хачериди; Бутко; Кривцов; Матвиенко Н.; Степаненко; Коваленко Вик.; Ярмоленко; Ротань (Малиновский, 79); Коноплянка (Зинченко, 90); Кравец (Беседин, 70)

Турция: Бабаджан; Азиз (Сёюнджю, 73); Кейбаши; Озбайраклы; Юндер; Чалханоглу (Туран, 68); Туфан (Озьякуп, 60); Топал; Джигерджи; Эмре; Тосун

Предупреждения: Беседин, 71 — Озьякуп, 86

Добавим, что в другом матче группы "I" Финляндия сенсационно обыграла Исландию — 1:0, а поединок Хорватия — Косово был прерван в середине первого тайма из-за неудовлетворительного состояния газона — эта встреча будет доиграна в воскресенье.

Таким образом, после сыгранных матчей сборная Украины, набрав 14 очков, захватила лидерство в турнирной таблице группы. Далее идут: Хорватия — 13 очков (матч в запасе), Исландия — 13 очков, Турция — 11 очков, Финляндия — 4 очка, Косово — 1 очко (матч в запасе).

В следующем туре, 5 сентября, в группе "I" сыграют: Исландия — Украина, Косово — Финляндия, Турция — Хорватия.

Напомним, 11 июня в Тампере в отборочном поединке Чемпионата мира-2018 по футболу сборная Украины обыграла Финляндию со счетом 2:1.

фото: dynamo.kiev.ua