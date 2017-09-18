Секс-скандал в Аргентине: футболисту дали 6 лет тюрьмы за странное "изнасилование"

Пока девушка спала в одной постели со своим парнем, над ней якобы надругались.

Алексис Сарате nfobae.com

Аргентинский футболист Алексис Сарате приговорен к тюремному сроку за изнасилование Джулианы Перальты, девушки его одноклубника.

Об этом со ссылкой на портал infobae.com сообщает Tut.by.

Инцидент произошел в 2014 году. Как выяснило следствие, Сарате, в тот момент выступавший за аргентинский "Индепендьенте", надругался над спутницей нападающего Мартина Бенитеса, пока тот спал с ней на одной кровати.

Расследование продолжалось в течение трех лет. 18 сентября суд Буэнос-Айреса приговорил 23-летнего Сарате к тюремному заключению сроком на 6 лет и 6 месяцев, адвокат футболиста подал апелляцию. Защита полагает, что спортсмен и девушка вступили в связь по обоюдному согласию.

Алексис Сарате и его крепко спавший партнер по «Индепендьенте» Мартин Бенитес nfobae.com

Напомним, в 2005 году нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси тоже попал в секс-скандал. Он был арестован полицией по обвинению в изнасиловании фотомодели Сандры Кригсман. Футболист провел в тюрьме 14 дней, после чего был выпущен, так как дело развалилось. Девушка призналась, что состояла в близости с Робином, но он ее не насиловал. Несмотря на измену, жена ван Перси его простила.

фото: infobae.com