Селезнев отметился дублем в Турции, Малиновский забил за "Генк" со штрафного: видео

Малиновский забил классный гол в матче чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Малиновский забил классный гол в чемпионате Бельгии krcgenk.be

Украинские футболисты продолжают забивать за свои клубы в Бельгии и Турции

На этот раз полузащитник "Генка" Руслан Малиновский забил классный гол в матче чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Украинец отличился на пятой минуте матча прямым ударом со штрафного с очень острого угла.

В итоге матч закончился со счетом 4:0 в пользу команды Мальиновского.

В свою очередь, выступающий в Турции форвард Евгений Селезнев, который который защищает цвета клуба "Акхисар", отметился дублем в ворота "Коньяспора" в матче турецкой Суперлиги.

На 16-й минуте встречи Селезнев воспользовался подачей с фланга и головой переправил мяч в сетку ворот.

Во второй раз огорчить соперника Евгений смог на 68-й минуте, переиграв в ближнем бою голкипера.

В итоге, "Акхисар" обыграл "Коньяспор" со счетом 3:0, что позволило клубу временно занят девятую строчку в турнирной таблице турецкого чемпионата.

Напомним, ранее Малиновский отличился суперголом со штрафного.