Сербский защитник из Испании может усилить "Динамо" — СМИ

За нового игрока "Динамо" заплатит пять миллионов евро.

Александар Пантич 112.ua

Сербский защитник испанского "Вильярреала" Александар Пантич станет новичком "Динамо"

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на El Periоdico Mediterrаneo.

Сообщается, что Пантич уже прошел медосмотр в лагере чемпиона Украины и подпишет контракт на пять лет.

За нового игрока, который сейчас выступает на правах аренды в другом испанском клубе, "Алавесе", "Динамо" заплатит пять миллионов евро.

25-летний защитник действует в центре обороны, хотя на родине играл справа. В текущем сезоне провел два матча в чемпионате Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может пополниться африканским нападающим из Италии.

Фото: "112. Украина".