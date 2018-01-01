"Шахтер" обыграл "Верес" и досрочно получил титул чемпиона

Чемпионат Украины "горняки" выиграли в 11-й раз.

Матч стал для "Шахтера" 11-м триумфом Фото: ФК "Шахтер"

В Харькове 13 мая завершился матч предпоследнего 31-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Шахтер" принимал "Верес" и победил со счетом 1:0, сообщает сайт УПЛ.

Единственный гол в матче на 5-й минуте забил Марлос, реализовав пенальти.

Таким образом, за один тур до финиша "горняки" досрочно стали чемпионами Украины, выиграв это звание в 11-й раз в истории. Матч последнего тура Динамо - Шахтер уже не будет иметь турнирного значения - киевляне отстают от донецкой команды на 5 очков.

В нынешнем сезоне Шахтер сделал золотой дубль, выиграв и Кубок, и чемпионат Украины. Напомним, что 9 мая в финале Кубка Украины Шахтер обыграл Динамо - 2:0.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Верес" обнародовал просьбу о переносе матча 31-го тура против донецкого "Шахтера", который запланирован на 13 мая. Причиной послужило массовое пищевое отравление игроков команды.

Читайте наши новости в Facebook