"Шахтер" передумал бесплатно отпускать Срну в "Барселону" — СМИ

Каталонский клуб якобы сейчас не может себе позволить траты на трансферы.

Дарио Срна Официальный сайт ФК "Шахтер"

Руководствопередумало бесплатно отпускать хорватского футболиста, защитника и капитана клубав каталонскую "Барселону", решило выручить за него деньги.

Об этом пишет football.ua, ссылаясь на данные Cadena SER.

Издание уточнило, что футболист уже согласовал детали контракта с западной командой, по которому он зарабатывал бы значительно меньше, чем сейчас в "Шахтере".

"Что касается действий "Барселоны" в этом вопросе, то она не готова пойти на условия клуба, поскольку из-за финансовой честной игры испанский коллектив не может себе сейчас позволить траты на трансферы", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне из "Шахтера" уйдет ряд игроков — защитник Вячеслав Шевчук, хорват-нападающий Эдуардо да Силва, а также бразилец-полузащитник Тайсон (может продолжить карьеру в португальском "Порту").