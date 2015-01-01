"Шахтер" покидает еще один игрок

В клубе назвали Шевчука легендой "горняков".

Вячеслав Шевчук фото: shakhtar.com

покидает защитник — Вячеслав Шевчук, который был членом футбольной команды более 12 лет.

Об этом говорится на сайте команды.

В то же время в пресс-службе назвали спортсмена легендой "горняков".

"Один из самых опытных футболистов,… завершил карьеру игрока в донецком клубе", — отметили в клубе.

Ранее стало известно, что "Шахтер" покидает хорватский нападающий — Эдуардо да Силва, 2017-й год "горняки" начнут без него.

Вячеслав Шевчук стал игроком "Шахтера" в 2000 году, позже несколько лет играл за другие команды, а в 2005 году вернулся в донецкую. Всего в ее составе игрок провел 239 матчей и забил четыре гола.

Фото: shakhtar.com