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"Шахтер" приобрел 19-летнего бразильского форварда

Сегодня, 21:27

Футболист подписал с клубом контракт на пять лет.

Педро
Фернандо Педро на пять лет стал футболистом "Шахтера" Фото: ФК "Шахтер"
Футбольный клуб "Шахтер", который является чемпионом Украины, сообщил о заключении контракта на пятилетний срок с форвардом из Бразилии Фернандо Педро.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 19-летний бразилец на родине был лидером молодежного состава ФК "Палмейрас".

В 2018 году Педро дебютировал в качестве игрока основной команды, отметившись одним забитым голом.

Сумма контракта бразильца составляет 5,5 миллионов евро.

Как ранее сообщалось, нигерийский форвард Оларенважу Кайоде продолжит свои выступления в донецком "Шахтере". Контракт нигерийца с "оранжево-черными" будет действовать до середины 2023 года.

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Теги:  
Шахтер, Фернандо Педро, контракт, Бразилия, футбол
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