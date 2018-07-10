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"Шахтер" приобрел молодого бразильского полузащитника за миллион евро

Сегодня, 10:44

"Горняки" не изменяют взятому годы назад курсу на покупку футболистов из Бразилии.

Шахтер
Маркиньос Сиприано twitter.com/FCShakhtar
Маркиньос Сиприано, игрок легендарного бразильского клуба "Сан-Паулу", выступающий на позиции атакующего полузащитнка, пополнил состав донецкого клуба "Шахтер".

Соответствующее сообщение в среду, 11 июля, было опубликовано на странице "горняков" в сервисе микроблогов Twitter.

Как утверждается на официальном интернет-портале "Шахтера", трудовой договор Сиприано с клубом имеет пятилетний срок. Общая сумма перехода полузащитника из "Сан-Паулу" составила 1 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что состав "Шахтера" пополнился 19-летним бразильским форвардом, а также экс-нападающим киевского "Динамо".

 

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Теги:  
Маркиньос Сиприано, Сан-Паулу, полузащитник, Шахтер, Бразилия, футбол
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