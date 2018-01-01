"Шахтер" продает своего ведущего полузащитника за крупную сумму – СМИ

Бразильский футболист будет играть за "Манчестер Юнайтед".

Летом Фред покинет "Шахтер" Фото: ФК Шахтер

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" договорился с английским "Манчестер Юнайтед" о продаже своего лидера Фредерико Родригеса Сантоса, более известного как Фред, за 57,4 миллионов евро.

Как сообщает Динамомания, бразильский футболист перейдет в английский клуб уже летом 2018 года.

Отмечается, что Фред стал одним из наиболее желаемых новичков будущего лета. Футболист ранее заявлял, что агенты делают все возможное для его перехода в один из английских клубов.

Бразильский футболист, скорее всего, станет игроком "Манчестер Юнайтед", хотя рассматривался также клуб "Манчестер Сити".

Напомним, в 27-м туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове уступил "Динамо" со счетом 0:1. Тренер горняков Паулу Фонсека обвинил подопечных в слабой игре после обидного поражения.