"Шахтер" продает своего ведущего полузащитника за крупную сумму – СМИ

Бразильский футболист будет играть за "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Динамомания, бразильский футболист перейдет в английский клуб уже летом 2018 года.
Отмечается, что Фред стал одним из наиболее желаемых новичков будущего лета. Футболист ранее заявлял, что агенты делают все возможное для его перехода в один из английских клубов.
Бразильский футболист, скорее всего, станет игроком "Манчестер Юнайтед", хотя рассматривался также клуб "Манчестер Сити".
Напомним, в 27-м туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове уступил "Динамо" со счетом 0:1. Тренер горняков Паулу Фонсека обвинил подопечных в слабой игре после обидного поражения.