"Шахтер" расстался с защитником сборной Украины

Донецкий клуб также покинул вратарь Антон Каниболоцкий.

Александр Кучер Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вице-капитан сборной Украины, 34-летний защитник "Шахтера" Александр Кучер завершил карьеру в донецком клубе.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Александр Кучер присоединился к донецкому клубу летом 2006 года, а его дебют пришелся на матч чемпионата Украины против "Металлиста" (5:0). Футболист сразу выбрал 5-й номер и не расставался с ним все 11 лет.

Своей надежной и уверенной игрой в обороне Кучер помог "горнякам" завоевать 20 трофеев: Кубок УЕФА, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины", — говорится в сообщении.

Всего вице-капитан провел за "оранжево-черных" 295 поединков и записал на свой счет 12 мячей.

Кроме того, донецкий клуб покинул вратарь Антон Каниболоцкий, который стал футболистом "Шахтера" в июле 2012 года.

Также ушел из "Шахетра" воспитанник закарпатского футбола Василий Кобин, который перешел в "Шахтер" в июне 2009-го из львовских "Карпат".

Напомним, ранее Сергей Ребров заявил об отставке с поста главного тренера "Динамо".