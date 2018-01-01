"Шахтер" — "Рома": фото ярких моментов матча и видео всех голов

Западное агентство засняло борьбу футболистов за мяч и удары по воротам.

В Сети появились яркие фото с матча "Шахтер" — "Рома" Reuters

В среду вечером, 21 февраля, в Харькове в матче 1/8 финала Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил итальянскую "Рому" , в Интернете уже появились фото ярких моментов игры.

Снимки, на которых запечатлены, в частности, борьба футболистов за мяч и удары по воротам, опубликовало агентство Reuters.

Также в Сеть выложили видео всех трех голов, забитых командами-соперниками во время противостояния.

"Шахтер" — "Рома" 2:1

Голы: Феррейра, 52, Фред, 71 — Ундер, 41;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ракицкий, Кривцов (Ордец, 45+3), Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард (Коваленко, 90+2) — Феррейра;

"Рома": Алиссон — Флоренци (Бруно Перес, 72), Фасио, Манолас, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер (Жерсон, 72), Наингголан (Дефрель, 83), Перотти — Джеко;

Предупреждения: Феррейра, Тайсон — Перотти.

Напомним, "Шахтер" и "Рома" играли в Харькове на стадионе "Металлист". Главный тренер соперников "горняков" Эусебио Ди Франческо говорил, что в матче опытные игроки его клуба допустили слишком много детских ошибок. Узнать больше о противостоянии можно здесь.