"Шахтер" в матче с "Ворсклой" сохранил лидерство в турнирной таблице: видео голов

Состоялся 28 тур чемпионата Украины.

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" в субботу в Харькове на стадионе "Металлист" обыграл третью команду Премьер-лиги "Ворсклу". В первом тайме Марлос вывел хозяев вперед, во втором бразилец с украинским паспортом оформил дубль, также голы в составе победителей забивали Виктор Коваленко и Алан Патрик. У гостей отличились Юрий Коломоец и Михаил Сергийчук.

Итог – 4:2 в пользу команды Паулу Фонсеки, которая сохраняет лидерство в турнирной таблице. Видео голов опубликовал в YouTube канал Футбол.

"Шахтер" – "Ворскла" – 4:2 (1:0)

Голы: Марлос (23), Марлос (48), Коваленко (50), Алан Патрик (88) – Коломоец (53), Сергийчук (62)

Желтые карточки: Степаненко (26), Ракицкий (38), Алан Патрик (84), Марлос (84), Пятов (87), Дентиньо (90+4) – Гиоргадзе (7)

Состав "Шахтера": Пятов; Бутко; Кривцов (Ордец, 46); Ракицкий; Исмаили; Степаненко; Коваленко Вик. (Алан Патрик, 66); Марлос; Фред; Кайоде; Зубков (Дентиньо, 85)

Состав "Ворсклы": Ткаченко А.; Гиоргадзе; Даллку Ард.; Чеснаков; Кобахидзе; Скляр (Кравченко Д., 57); Ребенок; Пердута; Сергийчук (Сапай, 80); Одарюк (Кадимян, 58); Коломоец

Напомним, Попавшийся на допинге капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может продолжить карьеру в составе одного из лидеров турецкого футбола. Срок дисквалификации Срны истекает 22 августа, после чего Срна может продолжить выступления в Турции.