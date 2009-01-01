"Шальке" хочет выкупить Коноплянку, он важный игрок для команды

Хейдель заявил, что Коно может быть очень-очень важным игроком в команде и в "Шальке" нет сомнений в его уровне.

Евгений Коноплянка Instagram

"Хотя его и не было в составе сегодня, мы хотим четко заявить, мы хотим его оставить, и мы его оставим. Опция выкупа привязана к количеству проведенных матчей. Мы верим, что Коно может быть очень-очень важным игроком для нас. У нас нет сомнений в его уровне", — сказал Хейдель, пишет Трибуна.

Также Хейдель отметил, что Коноплянка уже достиг необходимого количества матчей за "Шальке", после которого клуб должен его выкупить. Ранее сообщалось, что сумма выкупа украинца составит около 15 млн евро.

Стоит отметить, что Коноплянка не принимал участие в последних трех матчах бундеслиги, а в последнем туре даже не попал в заявку "Шальке".

Напомним, украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка отличился красивым голом в игре с бельгийским "Остенде", который завершился со счетом 2:1 в пользу немцев.