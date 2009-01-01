Шевченко назвал задачу сборной Украины в матче против хорватов

Индивидуально Хорватия очень добротная и сильная команда, отметил главный тренер украинцев.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу Футбол 1, пишет football.ua.
В то же время специалист подчеркнул, что украинцы могут выиграть только за счет коллектива.
"Индивидуально Хорватия очень добротная и сильная команда", — отметил собеседник.
По его словам, "там на каждой позиции есть футболисты, которые играют на ведущих ролях в лучших клубах, поэтому их будет тяжело победить". "Но футбол — игра командная, и главное, чтобы каждый из нас думал о коллективе", — добавил Шевченко.
"Весь наш тренировочный процесс направлен на подготовку к игре с Хорватией. Наша задача — дать игрокам максимум теоретической информации, которую они должны знать о сопернике. Мы подбирали состав так, чтобы создать конкуренцию", — сказал тренер.
Напомним, вечером 24 марта в Загребе пройдет отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии. Ранее Андрей Шевченко назвал расширенный список футболистов-кандидатов на участие в игре.