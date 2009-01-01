Шевченко об отборочном матче на ЧМ-2018: Украина почти ничего не дала создать Турции

Луческу тяжело было перестроить турецкую команду, считает наставник украинцев.

Андрей Шевченко Reuters

Главный тренер сборной Украинызаявил, чтоего подопечные почти ничего не дали создать турецкой команде.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, пишет football.ua.

В то же время наставник подчеркнул, что игра прошла идеально, "не было никаких файеров, никаких инцидентов, "фанаты пообещали и свое (слово — Ред.) сдержали".

"С уважением отношусь к сборной Турции, понимаю, как тяжело Мирче Луческу (главный тренер турок — Ред.) было перестроить команду. Сегодня мы практически ничего не дали создать турецкой команде. Сборная Украины очень сильно прибавила, особенно, в организации игры", — отметил специалист.

Напомним, 2 сентября в Харькове украинская команда обыграла Турцию со счетом 2:0, оба гола в первом тайме забил нападающий Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.