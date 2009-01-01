Шевченко объяснил поражение сборной Украины: Пропустили мяч и растерялись на 10 минут

Один спорный момент решил судьбу матча, говорит коуч.

Андрей Шевченко fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер национальной сборной Украиныобъяснил, почему "сине-желтая" дружина проиграла команде Исландии — 0:2.

— Я бы не сказал, что это большое разочарование. Мы знали, что здесь будет тяжелейшая игра, я всех предупреждал. Сегодняшняя игра была решена одним спорным моментом на усмотрение судьи. Там не было нарушения, а если его пересмотреть? Этот момент решил судьбу матча.

Пропустив мяч, мы растерялись на 10 минут. Пропустили еще одну контратаку. У игроков были шансы, но ничего, все будет решаться в последних матчах.

Во втором тайме мы растерялись и упустили 10-15 минут игры. Надо отдать должное сопернику. Они хорошо организованы и играли дома при сумасшедшей поддержке. Но все еще впереди.

Не согласен, что таймы вышли разными. Был только провал после пропущенного мяча в спорном моменте. Судья посчитал так. Этот эпизод сыграл большую роль. Мы начали спешить и дали возможность проводить контратаки, растеряли нить игры. Надо было продолжать делать то, о чем мы договорились.

Все будет решаться в последней игре. Исландцы поедут в Турцию, хорваты — в Киев. Будем бороться до конца. Тем эта группа и интересна.

Ребята отдали все, что могли. К сожалению, у нас есть игроки, которые не получают достаточной практики. Играть два матча подряд было тяжело, а равноценной замены у нас не было, — сказал Шевченко в эфире канала "Футбол 1".

Ранее "Главред" сообщал, что в начале второго тайма исландцы пробили слева, вратарь фиксировал мяч у себя, но его выбил Гудмундссон, после чего Сигурдссон забил уже в пустые ворота. Арбитр фола не усмотрел. Позже Сигурдссон оформил дубль — получил передачу с правого фланга в штрафную и пробить мимо голкипера.

фото: dynamo.kiev.ua