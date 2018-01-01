Шевченко оценил игру сборной Украины против Японии

Японцы показали достойную игру, отметил главный тренер украинской команды.
Японцы продемонстрировали солидную, достойную игру, рассказал специалист на пресс-конференции после матча, приводит его слова сайт Федерации футбола Украины.
"Я доволен игрой команды в целом. Второй матч уже был лучше предыдущего (первый был сыгран со сборной Саудовской Аравии — Ред.) в плане контроля мяча и контроля игры, как я уже говорил, кроме момента с пропущенным голом и последних минут, когда мы сами усложнили себе задачу", — отметил наставник.
Напомним, вечером 27 марта в бельгийском городе Льеж на стадионе "Морис Дюфран" прошел товарищеский матч между сборными Украины и Японии, игра завершилась со счетом 2:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.