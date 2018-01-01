Шевченко продлил контракт со сборной Украины

Помощники наставника украинских футболистов также работают дальше.

Андрей Шевченко работает в Украине до 2020 года ffu.ua

Федерация футбола Украины продлила контракт с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом до 2020 года.

Исполком организации на заседании, которое состоялось 21 июля в Одессе, утвердил соответствующее решение. Об этом сообщается на сайте ФФУ.

Перед тренерским штабом, в который входит Андрей Шевченко, Андреа Малдера, Мауро Тассотти и Педро Луис Харо Регеро, поставлена задача выйти в финальную часть Евро-2020.

Андрей Шевченко возглавил украинскую национальную команду летом 2016 с правом продления соглашения еще на 2 года, заменив на этом посту Михаила Фоменко.

Под руководством Шевченко сборная Украины заняла 3 место в отборочной группе к ЧМ-2018, пропустив вперед сборные Хорватии и Исландии.

Напомним, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о помощи наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко в подготовке к чемпионату мира – 2018, который проходит в РФ.

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