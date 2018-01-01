Шевченко рассказал, чего не хватило сборной Украины для победы в первом матче 2018 года

Мы пропустили после стандарта, констатировал главный тренер сборной Украины.

Андрей Шевченко ffu.org.ua

В матче с командой Саудовской Аравии у сборной Украины было достаточно моментов для победы, заявил главный тренер украинской команды Андрей Шевченко.

"Команда создала несколько голевых моментов, но я не очень доволен в том, что касается контроля игры и мяча.

Мы пропустили после стандарта, потому что недостаточно хорошо контролировали игру, хотя я делал акцент на том, что нужно действовать предельно аккуратно, не терять игроков. Будем разбираться. Но повторюсь, имели достаточно моментов и в первом, и во втором тайме, чтобы решить исход поединка в свою пользу.

"Я бы все равно остался недоволен контролем игры, даже если бы мы выиграли", — подчеркнул Шевченко, сообщает пресс-служба ФФУ.

Cледующий матч сборная Украины сыграет против Японии 27-го марта.