Шевченко рассказал о семейной жизни

Тренер сборной Украины поделился, как проходит его день.

Семья Андрея Шевченко Вести

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем расписании за пределами сборной.

"В 7.30 я встаю, завтракаю з детьми, в 8.10 я отвожу их в школу, потом я приезжаю домой переодеваюсь, еду играть в 9 лунок (гольф - Ред.). Я не отвечаю там телефонные звонки и все такое", - отметил Шевченко в интервью Footballhub.

По словам тренера, после обеда с женой, они забирают детей со школы, и отводят их не тренировку. "В 19.45 тренировка заканчивается. Я приезжаю домой, мы ужинаем вместе, жена в это время купает младшеньких, я подымаюсь наверх, помогаю положить их спать. После этого, может с 22.30 до 00.00 у нас с женой есть время пообщаться вместе, посмотреть фильм какой-то, и ложимся спать", - поделился он.

Шевченко также рассказал, что начал брать с собой в поездки старшего сына.

"Два раза последних со мной на благотворительные матчи летал мой старший сын (Джордан). Это такое путешествие получилось. В Китае много интересных мест, это страна с большой историей. Мы побывали в музее с терракотовыми воинами. Это же 3000 лет истории, которая сохранилась в земле! Для него это было интересно, и для меня тоже. Он подготовился, прочитал, и когда мы туда приехали, он, практически провел нам экскурсию", - отметил экс-футболист.