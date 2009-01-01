Шпажистки завоевали еще одно золото для сборной Украины на Универсиаде-2017

Ксения Пантелеева, Юлия Свистил и Джоан Фейби Бежура заняли первое место в командном турнире шпажисток.

Шпажистки завоевали еще одно золото для сборной Украины УКРИНФОРМ

Ксения Пантелеева, Юлия Свистил и Джоан Фейби Бежура заняли первое место в командном турнире шпажисток, сообщает "Укринформ".

На пути к финалу украинки обыграли команды Японии (45:26), Швейцарии (45:33), Польши (45:38), а в решающем противостоянии "сине-желтые" вырвали победу у студенческой сборной США (45:44).

Еще два "серебра" в четвертый день соревнований выиграли украинские гимнасты Олег Верняев (опорный прыжок) и Петр Пахнюк (брусья).

В активе сборной Украины уже 17 медалей — 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.

Всемирная Универсиада пройдет до 30 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что на Универсиаде-2017 сборная Украины обошла РФ в командном зачете.

Фото: "Укринформ".