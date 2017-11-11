Схватил за ягодицу. Футболистка обвинила Блаттера в домогательствах

Инцидент произошел в 2013 году, утверждает Соло.

Йозеф Блаттер Reuters

Вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло заявила, что бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА)домогался ее.

Об этом сообщает The Guardian, пишет lenta.ru.

По словам спортсменки, в 2013 году на церемонии вручения премии "Золотой мяч" тот схватил ее за ягодицы за несколько секунд до выхода на сцену.

"Американка должна была объявить свою соотечественницу Эбби Вамбах лучшей футболисткой 2012 года. Бывший глава ФИФА через своего представителя опроверг обвинения и назвал их нелепыми", — говорится в статье.

Напомним, в 2015 году Йозефа Блаттера отстранили от футбола на восемь лет вместе с экс-главой УЕФА Мишелем Платини в результате расследования о передаче второму двух миллионов швейцарских франков.