Швеция - Швейцария 1:0. Швеция вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Фото, видео

Команде удалось пробиться в 1/4 впервые с 1994 года.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Швеции обыграла команду Швейцарии (1:0) в Санкт-Петербурге.

Победный гол забил во втором тайме хавбек Эмиль Форсберг. Шведы вышли в 1/4 финала впервые с 1994 года.

На этой стадии сборная Швеции сыграет с победителем пары Англия – Колумбия, которые встретятся сегодня. Швеция вышла в 1/4 финала ЧМ впервые с 1994 года

Ранее определились другие участники четвертьфинала.

6 июля в Нижнем Новгороде померяются Уругвай и Франция, а в Казани - Бразилия и Бельгия.

7 июля в Самаре Швеция сыграет против победителя пары Колумбия - Англия, а в Сочи Россия встретится с Хорватией.

Швеция – Швейцария 1:0 (0:0, 1:0)

3 июля, "Крестовский", Санкт-Петербург

Гол: 1:0 – 66 Форсберг.

Швеция – Ольсен, Люстиг (Крафт, 82), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90), Тойвонен.

Швейцария – Зоммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Бехрами, Джака, Шакири, Джемаили (Сеферович, 73), Цубер (Эмболо, 73), Дрмич.

Предупреждения: Люстиг (31), Бехрами (61), Джака (68).

Удаление: Ланг (90).

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