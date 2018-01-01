"Скальп, который мне нужен". Ломаченко охарактеризовал будущего соперника, видео

Переговоры относительно боя с американцем Хорхе Линаресом находятся на стадии завершения.

Пресс-конференция Василия Ломаченко. Фото: Александр Гончаров/Апостроф

Украинский чемпион во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал о своем будущем сопернике, венесуэльском боксере Хорхе Линаресе.

По предварительной договоренности, бой пройдет 12 мая в Нью-Йорке. Видео пресс-конференции с украинским боксером опубликовал 24.tv.

По словам Ломаченко, в состязании за второй для себя чемпионский пояс в версии WBA он готов сразится с достойным соперником. Украинец охарактеризовал Линареса, как бойца топ-уровня.

"Соперник — чемпион мира по WBA в следующей весовой категории 61 килограмм. Быстрый, серийный, боец топ-уровня. Как раз тот скальп, который мне нужен", - сказал Ломаченко.

Как сообщалось ранее, Ломаченко занял первое место обновленного рейтинга P4P лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN, сместив с первого места казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина.