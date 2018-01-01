Скандал с Марадоной. ФИФА лишит аргентинца гонорара за "факи" на стадионе

Марадоне пригрозили запретом на посещение матчей ЧМ-2018.

Марадона тыкал "факи" прямо с трибун стадиона GettyImages

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона лишился гонораров ФИФА из-за скандальной выходки на матче Аргентина – Нигерия.

После того, как Марадона показывал неприличные жесты прямо на трибуне стадиона, стало известно о наказании для аргентинца и лишении его денежных выплат.

Отметим, что по программе легенд ФИФА каждый представитель своей сборной на трибуне получал денежные компенсации за посещение матчей, пишет Diario Сorreo.

Также сообщается, что если подобное поведение повторится, то Марадону больше не пустят на матчи ЧМ-2018.

Напомним, ранее сообщалось, что Марадону госпитализировали с повышенным давлением после матча Аргентина - Нигерия.

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