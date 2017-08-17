Скандал в матче "Реал" — "Барселона": Месси назвал Рамоса "ублюдком" за троллинг

В Мадриде пресса судачит о несдержанности лидера атак "Барселоны".

Лионель Месси любит поскандалить Reuters

В среду, 16 августа, состоялся ответный матч Суперкубка Испании, в котором мадридский "Реал" на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" принимали снова победил — 2:0. Отличились Асенсио, 4 и Бензема, 39.

Об этом сообщает интернет-издание "Команда №1".

После битвы в столице Испании пресса только и судачит о несдержанности лидера атак "Барселоны" Лионеля Месси. В середине второго тайма аргентинец готовился исполнить штрафной удар, но защитник "Реала" Серхио Рамос не стал передавать ему мяч, а бросил его над головой соперника. В ответ Лео назвал испанца "ублюдком".

Напомним, что первая встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. За свои выходки в матче Криштиану Роналду получил от футбольных властей 5-матчевую дисквалификацию.