Скандал вокруг матча в Мариуполе. В ФФУ утвердили техническое поражение "Динамо"

Утверждено техническое поражение "Динамо" в Мариуполе — 0:3.

В ФФУ утвердили техническое поражение «Динамо» ffu.org.ua

Во вторник, 14 ноября, Апелляционный комитет ФФУ принял решение относительно матча 7 тура УПЛ "Мариуполь" — "Динамо" , который должен был состояться 27 августа.

АК ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо" в Мариуполе — 0:3. Это же касается и команд U-21 и U-19, пишет sport.ua.

Отметим, что матч украинской Премьер-лиги "Мариуполь" — "Динамо" не состоялся по причине неявки команды гостей. Киевляне мотивировали свое решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур. И предложили сыграть на нейтральном поле.

Однако члены Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, изучив имеющиеся у них документы, присудили "Динамо" поражение — 0:3. Киевляне собирались обжаловать это решение в правовом поле, но затем предложили клубам УПЛ обозначить свою позицию по поводу возможности проведения несостоявшейся встречи. Мол, если большинство клубов УПЛ даст добро, "Динамо" таки готово будет сыграть в Мариуполе.

"Динамо" поддержало большинство членов УПЛ ("Заря", "Александрия", "Зирка", "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец", "Сталь"). "Мариуполь", а также "Шахтер" и "Ворскла" были против инициативы, "Верес" воздержался.

Напомним, ранее в "Мариуполе" отказались сыграть скандальный матч с "Динамо".