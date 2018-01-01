Скандальный арбитр из базы "Миротворца": Моя Украина закончилась в 2014 году

Карьера Анатолия Жабченко в Украине закончилась после ситуации с его назначением на матч за Суперкубок.

Анатолий Жабченко обслуживал матчи УПЛ dynamo.kiev.ua

Футбольный арбитр из Крыма Анатолий Жабченко , который ранее обслуживал матчи чемпионата Украины рассказал, что не смог отказаться от российского гражданства.

В апреле 2016 года стало известно, что у Жабченко есть российский паспорт и он летает на матчи чемпионата Украины через Россию. Он продолжил судить украинскую Премьер-лигу, пока не попал в список "Миротворца".

Карьера скандального арбитра в Украине закончилась после ситуации с его назначением на матч за Суперкубок.

"Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия.

Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ", — сказал Жабченко в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Я ничего плохого не могу и не хочу говорить про Украину. Эта страна дала мне очень многое — и как футболисту, и как арбитру. Только моя Украина закончилась в 2014 году. Думаю, я сейчас выражаю мнение очень многих крымчан. Дальнейшие события показали, что это уже не наша Украина.

ФФУ предложила мне сделку. Да, я всю жизнь хотел судить международные матчи, шел к этому годами, судил топовые матчи УПЛ – Донецк, Харьков, Киев. И разом все прекратилось. Тебе нужно выполнить условия, чтобы карьера продолжилась…", — добавил экс-судья.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФФУ разорвали отношения с Анатолием Жабченко.