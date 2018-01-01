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Скандальный арбитр из базы "Миротворца": Моя Украина закончилась в 2014 году

Сегодня, 14:54

Карьера Анатолия Жабченко в Украине закончилась после ситуации с его назначением на матч за Суперкубок.

Анатолий Жабченко
Анатолий Жабченко обслуживал матчи УПЛ dynamo.kiev.ua
Футбольный арбитр из Крыма Анатолий Жабченко, который ранее обслуживал матчи чемпионата Украины рассказал, что не смог отказаться от российского гражданства.

В апреле 2016 года стало известно, что у Жабченко есть российский паспорт и он летает на матчи чемпионата Украины через Россию. Он продолжил судить украинскую Премьер-лигу, пока не попал в список "Миротворца".

Карьера скандального арбитра в Украине закончилась после ситуации с его назначением на матч за Суперкубок.

"Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия.

Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ", — сказал Жабченко в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Я ничего плохого не могу и не хочу говорить про Украину. Эта страна дала мне очень многое — и как футболисту, и как арбитру. Только моя Украина закончилась в 2014 году. Думаю, я сейчас выражаю мнение очень многих крымчан. Дальнейшие события показали, что это уже не наша Украина.

ФФУ предложила мне сделку. Да, я всю жизнь хотел судить международные матчи, шел к этому годами, судил топовые матчи УПЛ – Донецк, Харьков, Киев. И разом все прекратилось. Тебе нужно выполнить условия, чтобы карьера продолжилась…", — добавил экс-судья.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФФУ разорвали отношения с Анатолием Жабченко.
Теги:  
Анатолий Жабченко, Украина, арбитр, Крым, Россия
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