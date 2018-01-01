Скончался легендарный боксер

За свою карьеру боксер шесть раз успешно защищал звание европейского чемпиона.
Последние годы Хансен по прозвищу "Gamle" ("старый") страдал от деменции (старческого слабоумия). Что, впрочем, не мешало ему оставаться одним из самых знаменитых и любимых фигур у себя на родине. Любовь поклонников он заслужил после боя с Дэйвом Грином в 1979 году: несмотря на то, что Хансен был аустайдером, он смог победить соперника в третьем раунде.
За свою карьеру боксер шесть раз успешно защищал звание европейского чемпиона, прежде чем в конце 1981 года отказался от титула. Последний бой Хансен провел в декабре 1982 года против бывшего чемпиона мира Перико Фернандеса. В тот раз он выиграл решением судей.
Напомним, 24 февраля в английском городе Донкастер прошел бой между британскими боксерами Скоттом Вестгартом и Деком Спелманом, первый спортсмен победил соперника по очкам, но после противостояния ему стало плохо. Победителя госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг, позже Вестгарт скончался.
А в конце сентября 2016 года в Шотландии скончался известный 25-летний местный боксер полусреднего веса Майк Тоуэлл по прозвищу "Железный", получивший два сильных удара в голову во время противостояния с Дэйлом Эвансом.