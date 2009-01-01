СМИ "продают" Ярмоленко в "Боруссию" за 30 миллионов, а эксперты сомневаются

Дортмундцы могут заменить Дембеле на Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко Фото: fcdynamo.kiev.ua

Нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Украиныблизок к переходу в дортмундскую "Боруссию".

Об этом со ссылкой на немецкий таблоид Bild сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, "Боруссия" в лице Ярмоленко видит замену ушедшему недавно в "Барселону" полузащитнику Дембеле и готова заплатить "Динамо" за украинского форварда 30 млн евро.

Напомним, ранее главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков заявил, что Ярмоленко уже прошел медобследование в Дортмунде. Сторонам осталось согласовать формальности по личному контракту.

В то же время журналист Bleacherreport Ларс Польманн выразил сомнение в переходе капитана киевлян в Дортмунд.

"Ярмоленко в "Боруссии" Д? Это не похоже на политику Дортмунда. Ярмоленко 27 лет. Он — хороший игрок, но ему нужно будет доказывать, что он — это то, что нужно", — написал журналист в своем Твиттере.