СМИ сообщили, какой клуб может возглавить Луческу

В следующем сезоне ПАОКу предстоят выступления в Лиге Европы
Об этом пишет football.ua, ссылаясь на данные Sports.ro.
Издание подчеркнуло, что спортивный директор клуба Любош Михел работал со специалистом в донецком "Шахтере".
"В следующем сезоне ПАОКу предстоят выступления в Лиге Европы", — говорится в статье.
Ранее совет директоров питерского "Зенита" досрочно расторгнул контракт с Мирчей Луческу, который был главным тренером игроков с 24 мая 2016 года. В прошлом году румын ушел в отставку с поста главного тренера "Шахтера" (занял должность 18 мая 2004-го) в статусе самого титулованного специалиста в украинском футболе.