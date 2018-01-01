СМИ узнали причину провальной игры вратаря "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов

По данным западных журналистов, отвратнейшая игра немецкого голкипера вызвана причинами медицинского свойства.

Лорис Кариус во время финала ЛЧ Reuters

Во время киевского финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018 немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус получил сотрясения мозга после удара локтем в голову от игрока мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Такое сообщение опубликовал немецкий спортивный портал Bild со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают журналисты телеканала ESPN, 24-летний Кариус уже посетил ради консультаций специализированную клинику в Бостоне (США), где медики сделали ему МРТ-снимок головы.

Затем голкипер был направлен на лечение доктору Россу Зафонте, который специализируется именно на повреждениях головы.

Напомним, ранее в финальном матче Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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