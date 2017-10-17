"Снимаем "Возвращение Чебурашки". Ломаченко потроллил кубинского "Шакала", опубликовано видео

Мы снимаем "Возвращение Чебурашки", новые серии, написал Ломаченко.
Украинский боксер в Twitter опубликовал забавное видео, в котором он нацепил на голову комичную шапку с ушами.
"Мы снимаем "Возвращение Чебурашки", новые серии. Премьера мультсериала будет 9 декабря в Нью-Йорке — не пропустите!"? — написал Ломаченко.
December 9 pic.twitter.com/R6VrUxjL1a— Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) October 17, 2017
Напомним, недавно Ригондо рассказал, что родители заставляли его в детстве смотреть советские мультики, в частности, "Крокодила Гену". Поэтому он пообещал выместить свою злость на Ломаченко.