Соперник Владимира Кличко утверждает, что научился включать в себе "убийцу"

Бокс — спорт молодых, во время поединка могут "сожрать заживо", считает Джошуа.

Энтони Джошуа Reuters

Чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британиизаявил, что, несмотря на дружеские отношения с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцемв ринге никаких сантиментов не будет.

Об этом пишет Boxing News.

По словам спортсмена, после начала боя он научился включать в себе "убийцу".

"Владимир Кличко — великий чемпион, но сейчас начинается мой путь", — отметил британец.

Также тот считает, что бокс — спорт молодых. "В этом виде спорта, если ты не выходишь на поединок с ментальностью "убийцы", тебя сожрут заживо", — добавил соперник нашего соотечественника.

Напомним, Энтони Джошуа встретится в ринге с Владимир Кличко весной — 29 апреля — в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о противостоянии можно здесь.