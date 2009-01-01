Соперник Владимира Кличко утверждает, что научился включать в себе "убийцу"

Бокс — спорт молодых, во время поединка могут "сожрать заживо", считает Джошуа.
Об этом пишет Boxing News.
По словам спортсмена, после начала боя он научился включать в себе "убийцу".
"Владимир Кличко — великий чемпион, но сейчас начинается мой путь", — отметил британец.
Также тот считает, что бокс — спорт молодых. "В этом виде спорта, если ты не выходишь на поединок с ментальностью "убийцы", тебя сожрут заживо", — добавил соперник нашего соотечественника.
Напомним, Энтони Джошуа встретится в ринге с Владимир Кличко весной — 29 апреля — в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о противостоянии можно здесь.