Спарринг со Словакией: Шевченко вызвал в сборную двоих новичков

Наибольшее представительство в сборной у "Шахтера" (6 футболистов), "Динамо" представлено 5 исполнителями.

Андрей Шевченко УНИАН

На товарищеский матч против сборной Словакии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 21 игрока.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Отметим, что впервые вызов в сборную получили полузащитник "Зари" Александр Андриевский, а также форвард "Ворсклы" Юрий Коломоец.

Наибольшее представительство в сборной у "Шахтера" (6 футболистов), "Динамо" представлено 5 исполнителями:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Максим Коваль ("Динамо");

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все — "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), Николай Матвиенко ("Ворскла"), Александр Кучер ("Кайсериспор", Турция), Александр Караваев ("Заря");

Полузащитники: Денис Гармаш, Виталий Буяльский (оба — "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос (оба — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Руслан Ротань ("Славия", Чехия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Андриевский ("Заря");

Нападающие: Артем Кравец ("Динамо"), Юрий Коломоец ("Ворскла").

Напомним, ранее Шевченко взял на себя ответственность за провал сборной в отборе на ЧМ-2018.