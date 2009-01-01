Спарринг со Словакией: Шевченко вызвал в сборную двоих новичков

Наибольшее представительство в сборной у "Шахтера" (6 футболистов), "Динамо" представлено 5 исполнителями.
Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.
Отметим, что впервые вызов в сборную получили полузащитник "Зари" Александр Андриевский, а также форвард "Ворсклы" Юрий Коломоец.
Наибольшее представительство в сборной у "Шахтера" (6 футболистов), "Динамо" представлено 5 исполнителями:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Максим Коваль ("Динамо");
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все — "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), Николай Матвиенко ("Ворскла"), Александр Кучер ("Кайсериспор", Турция), Александр Караваев ("Заря");
Полузащитники: Денис Гармаш, Виталий Буяльский (оба — "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос (оба — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Руслан Ротань ("Славия", Чехия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Андриевский ("Заря");
Нападающие: Артем Кравец ("Динамо"), Юрий Коломоец ("Ворскла").
Напомним, ранее Шевченко взял на себя ответственность за провал сборной в отборе на ЧМ-2018.