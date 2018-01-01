"Спасибо, легенда". Донецкий "Шахтер" устроил трогательные "проводы" Дарио Срне

Многолетний "роман" хорватского защитника и донецкого клуба подошел к концу.

Дарио Срна facebook.com

Дарио Срна , опытнейший хорватский правый защитник донецкого "Шахтера" и многолетний его капитан, покидает клуб.

Соответствующее сообщение в пятницу, 22 июня, было опубликовано на официальной странице ФК в популярной социальной сети Facebook.

"Спасибо, легенда! Дарио Срна покидает "Шахтер". За 15 лет в "Шахтере" Дарио провел 536 матчей и забил 49 мячей. Его блестящая карьера – это образец высокого профессионализма и безграничной преданности клубу. Он сделал огромный вклад в нашу историю и громкие победы", − говорится в тексте.

К слову, наибольших успехов Срна вместе с "Шахтером" достиг, когда командой руководил румынский тренер Мирча Луческу. Всего хорватский защитник с "горняками" выиграл 26 трофеев – последний в истории Кубок УЕФА, десять медалей чемпиона Украины, семь Кубков Украины и восемь – Суперкубков Украины.

Напомним, что последний год карьеры Срны в "Шахтере" был омрачен его длительной дисквалификацией за прием допинга. Как сообщают спортивные СМИ, хорват продолжит свою карьеру в одном из греческих клубов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram