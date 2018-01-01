Спортивный чиновник назвал СССР виновным в проблеме допинга в Украине

Среди причин также было названо близкое территориальное расположение к России.

Игорь Гоцул считает, что за допингом украинцев стоит советское прошлое Фото: Uc.kr.ua

Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций внести Украину в список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил.

"Учитывая наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте; близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт недавно связывали тесные отношения, а также допинг-случаи, которые до сих пор фиксируются в отечественной легкой атлетике, IAAF продолжает усиленно мониторить нашу антидопинговую деятельность", - цитирует Гоцула издание "Спорт-Экспресс".

Спортивный чиновник отметил, что в Украине принят ряд антидопинговых законов, однако советское прошлое не позволяет их должным образом исполнять. Причина, по его словам, заключается в тотальном использовании допинга в СССР.

"Были другие времена, были другие возможности для обнаружения запрещенных препаратов. Неправильно, конечно, говорить, что тогда все поголовно применяли допинг. Но во многом это было именно так", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что WADA не стало оспаривать решение Национального антидопингового центра Украины по дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны: за употребление допинга спортсмена отстранили на 17 месяцев.

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