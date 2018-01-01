Срна может стать главным тренером украинского клуба — СМИ

Хорват может возглавить киевский "Арсенал".

Дарио Срна может начать тренерскую карьеру Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дисквалифицированный за применение допинга капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может начать тренерскую карьеру.

33-летний хорват может возглавить киевский "Арсенал", сообщает "Спортивка" в Twitter.

"Срна может возглавить киевский "Арсенал", который, оказывается, финансируют и бизнес-структуры Ахметова. Вероятность — достаточно высока", — пишет издание.

Отметим, что президентом киевского "Арсенала" является хорват Ивица Пирич.

Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало оспаривать решение Национального антидопингового центра Украины по дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны: за употребление допинга спортсмена отстранили на 17 месяцев.