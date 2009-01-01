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Срна о предстоящем матче сборных в Загребе: Украине будет очень тяжело

Сегодня, 16:20

Для Хорватии, как и для Украины, это очень важная игра, заявил футболист "Шахтера".

Дарио Срна
Дарио Срна Официальный сайт ФК "Шахтер"
Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна, выступающий за донецкий "Шахтер"считает, что сборной Украины будет нелегко в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2018 года в Загребе.

Об этом хорватский футболист заявил в комментарии Sport Arena.

"Для Хорватии, как и для Украины, это очень важная игра, и наша сборная будет играть в атакующий футбол и только на победу, как всегда играет дома. Конечно, хочется, чтобы Хорватия выиграла и вместе с Украиной попала на чемпионат мира", — подчеркнул Срна.

Он также предупредил сине-желтых, что им будет нелегко.

"Несмотря на любой состав, Украине будет очень тяжело в Загребе, наша сборная очень хорошо играет дома. Общим фаворитом группы остается Хорватия. Но в любом случае к украинской команде надо относиться с уважением. Мы уже играли с Украиной два раза несколько лет назад, и тогда дважды сыграли вничью", — добавил защитник.

Напомним, ранее в Хорватии рассказали, как заполнят стадион на матче со сборной Украины.

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Хорватия, Украина, Срна, Загреб
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